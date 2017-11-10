كشفت تقارير صحافية عن قناعة إدارة مان يونايتد برغبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر في الرحيل عن مسرح الأحلام بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة «ذا صن» عن مصادر داخل النادي أن عائلة غليزر المالكة لليونايتد ترى أن «المو» سيرحل بنهاية الموسم الجاري ليتولى تدريب باريس سان جرمان.

وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء ذلك الاعتقاد، هو عجز الفريق عن منافسة مان سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا، فرغم البداية الجيدة للشياطين الحمر في الموسم الحالي، إلا أنهم يحتلون المركز الثاني خلف «السيتزنز» بفارق 8 نقاط، كما يقدم الجار مستوى أفضل، مؤكدة أن مورينيو قد يوافق على تولي تدريب سان جيرمان بعد التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي، ما يزيد فرصه في الفوز بدوري أبطال أوروبا معهم.