مدد الاتحاد البلغاري لكرة القدم عقد مدرب المنتخب بيتار هوبتشيف لعامين إضافيين ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وقال هوبتشيف وهو مدافع سابق لعب لمنتخب بلغاريا وهامبورغ واينتراخت فرانكفورت في ألمانيا للصحافيين «لم يطلب مني مباشرة أحد تحقيق هدف محدد لكن الأمور واضحة بمعنى أنه بأي ثمن لابد من التأهل لبطولة أوروبا 2020».

وفي تصفيات كأس العالم احتلت بلغاريا المركز الرابع في مجموعتها برصيد 13 نقطة من عشر مباريات متخلفة بفارق عشر نقاط عن فرنسا المتصدرة وبفارق ست نقاط عن السويد وهولندا.

وسيتعين على هوبتشيف إرضاء القاعدة الجماهيرية الكبيرة لفريقه والتي لا ترضى عن النتائج حتى الآن.