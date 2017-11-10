ذكرت وكالة الانباء الهولندية أن المدرب ديك ادفوكات الذي فشل في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، سيترك منصبه بعد أسبوع حسبما أعلن نفسه في مدينة ابردين الاسكوتلندية.

وسيترك ادفوكات (70 عاما) المنصب الذي شغله منذ مايو الماضي، بعد المباراتين الوديتين ضد اسكوتلندا الخميس في ابردين، ورومانيا الثلاثاء في بوخارست.

وصرح في هذا الصدد «ستكون هاتان المباراتان هما الاخيرتان لي على رأس الطواحين وبعدهما سأتوقف».

وكانت هولندا وصيفة بطلة مونديال 2010 في جنوب افريقيا، وثالثة مونديال 2014 في البرازيل على حساب الدولة المضيفة، فشلت أيضا في بلوغ نهائيات كأس أوروبا 2016 في فرنسا.