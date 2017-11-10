يخشى جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس تكرار سيناريو خروج إيطاليا من بطولة يورو 2004، بسبب منتخب السويد.



وقال بوفون: «الخروج من بطولة أوروبا 2004 على يد السويد، كان أمرا محبطا للغاية».



وأوضح «في تلك البطولة، كنا نمتلك 5 نقاط في المجموعة، وقدمنا مباريات جيدة للغاية، لكنني أعتقد أن الموقف تغير الآن، وعلينا التركيز في مواجهتنا المقبلة، وألا يتكرر هذا الموقف».



وتحدث جيجي عن فينتورا مدرب إيطاليا قائلا: «لا أعلم ما هي طريقة اللعب التي سنعتمد عليها أمام السويد، لكن المنتخب لديه مدرب رائع وخبرته كبيرة للغاية، ولدينا ثقة كبيرة في قدرته على قيادتنا للمونديال».



وواصل: لدينا عدد من العناصر المميزة، ونمتلك القدرة على تجاوز السويد والوصول لكأس العالم، ولدينا الرغبة والشغف لتقديم أفضل ما لدينا.