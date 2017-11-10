تحدث السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مان يونايتد عن مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018. وقال إبرا: «بالطبع ستكون المباراة صعبة للغاية، فهي تشبه لقاءات النهائي، وأكثر تعقيدا من دور المجموعات».

وتابع: «منتخب السويد لا يمتلك الكثير من الخبرات ولا يتوقع أحد منه شيئا بعد اعتزالي، لذلك لن يكون عليهم ضغط كبير، وقد يعقد هذا أمر المباراة على إيطاليا».

وواصل: «أقوى سلاح إيطالي هو ماركو فيراتي لأنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكنه بحاجة إلى أن يلعب في مركزه الأساسي، وأن تتم الاستفادة منه بأفضل صورة». واختتم السلطان: «علاقتي بالمنتخب انتهت، ولن أعود من الاعتزال الدولي حال تأهلنا لكأس العالم، رغم أن اللعب في المونديال يبدو أمرا مغريا».