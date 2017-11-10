يستضيف منتخب هندوراس نظيره الأسترالي اليوم في ذهاب الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا العام المقبل، ويعاني كلا المنتخبين من غياب عدد من عناصرهما الأساسية.

ويسعى المدرب الهندوراسي خورخي لويس بينتو، الذي قاد منتخب كوستاريكا للتأهل الى دور الثمانية في المونديال الماضي بالبرازيل عام 2014، لتكرار هذا الإنجاز الرائع مع منتخب بلاده، الذي يتولى تدريبه حاليا.

ويرغب منتخب هندوراس في تحقيق نتيجة إيجابية حتى يسهل من مهمته قبل لقاء الإياب الذي سيقام بمدينة سيدني الأسترالية يوم الأربعاء المقبل، غير أن الفريق يفتقد خدمات قائده فيجويروا، بداعي الإيقاف.

وربما تتعزز صفوف المنتخب الهندوراسي بعودة مهاجمه إيدي هيرنانديز، الذي يتعافى أسرع بكثير مما كان متوقعا، من الجراحة التي أجراها عقب إصابته بكسر في عظمة الخد.

ويبدو بينتو حذرا من قدرة لاعبي المنتخب الأسترالي على التعامل مع الكرات الهوائية، حيث يدرك أن مصدر قوة منافسه لا تتمثل فقط في إرسال التمريرات الطولية، وهو ما يجعله يطالب لاعبيه بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إقامة مباراة الذهاب بملعبهم.

وصعد منتخب هندوراس لكأس العالم في ثلاث مناسبات، من بينها آخر نسختين للبطولة، لكنه عجز خلالها عن عبور مرحلة المجموعات.

في المقابل، يطمح المنتخب الأسترالي إلى بلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة على التوالي، حيث صعد للملحق عقب فوزه على المنتخب السوري في مباراة الملحق الآسيوي التي جرت بين المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في مجموعتيهما بالتصفيات الآسيوية.

ومازالت الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة المهاجم المخضرم تيم كاهيل مع المنتخب الأسترالي، حيث يعاني من إصابة في الكاحل بدورها ذكرت وسائل إعلامية مختلفة أن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو وضع اللاعب فارفان في مركز رأس الحربة استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال 2018 وكشفت وسائل الإعلام أن المدرب الأرجنتيني استقر على الدفع باللاعب فارافان تعويضا لغياب نجم الفريق جيريرو الموقوف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد سقوطه في اختبار للمنشطات. من جهته، أكد تومي سميث مدافع نيوزيلندا أن منتخب بلاده يشعر بثقة كبيرة، ويستطيع تحقيق مفاجأة في مباراة الملحق أمام بيرو بعد تأكيد جاهزية القائد وينستون ريد.