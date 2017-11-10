يدخل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم اختبارين في غاية القوة والإثارة خلال الأيام السبعة المقبلة، حيث يواجه المنتخبين الألماني والبرازيلي في مباراتين وديتين.



وبعد أن حجز منتخب الأسود الثلاثة تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم التي تقام بروسيا الصيف المقبل، قرر غاريث ساوثغيت المدير الفني استبعاد عدد من اللاعبين الذي يملكون خبرات دولية كبيرة.

وتعرضت خطط المدرب لضربة موجعة بسبب إصابة عدد من اللاعبين الأساسيين، من بينهم هاري كين وديلي آلي وجوردان هيندرسون.



ولكن سوء الحظ هذا سيكون بمنزلة فرصة للاعبين آخرين لإثبات أنفسهم مع المنتخب، أمثال تامي أبراهام وجو غويمز وجاك كورك ومايكل كين وروبين لوفتوس تشيك وهاري ماجوير.



وقال ساوثغيت قبل استبعاد كين وآلي وهاري وينكس: «لقد أكدت للاعبين أن هذه فرصة لنا لاختبار أنفسنا، وللنظر لأشياء أخرى».



سنراقب كل لاعب منهم عن قرب خلال الأشهر القليلة المقبلة وإذا استمروا في تقديم مستويات عالية بالتالي لن يكون هناك سبب لعدم وجودهم في مارس».



وبما أن ساوثغيت كان يدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما قبل أن يتم تصعيده لتدريب المنتخب الأول، فإنه يملك الأفضلية من حيث معرفة اللاعبين الصغار الذين يمكن ضمهم للمنتخب.



وبعد أن توج المنتخب الإنجليزي للناشئين بلقب كأس العالم تحت 17 عاما، يأمل القائمون على الكرة هناك أن يتمكن الجيل الجديد من اللاعبين ان يغير من النتائج السلبية للمنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى، حيث ظهر المنتخب الإنجليزي مرتين فقط في الدور قبل النهائي منذ تتويجه بلقب كأس العالم 1966 الذي أقيم بإنجلترا.



وأكد مدرب انجلترا: «لا أعلم التشكيل الذي سيلعب به المنتخب الألماني، ولكنها ستكون مباراة رائعة بالتأكيد ولن أؤكد أن هذه المباراة ستكون علامة للمستقبل».



ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الألماني بطل العالم اليوم بملعب ويمبلي ثم يستضيف نظيره البرازيلي في نفس الملعب يوم الثلاثاء المقبل.



بدوره يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الياباني استعدادا للمونديال، وفاجأ المدرب البوسني وحيد اليابانيين باستبعاده الثلاثي الدولي، شينجي كاغاوا، كيسوكي هوندا، أوكازاكي، عن القائمة الرسمية لمنتخب اليابان التي ستواجه منتخب البرازيل لحاجته الى تجربة الأسماء الشابة.

ويستضيف المنتخب البلجيكي نظيره المكسيكي في مباراة ودية وذلك ضمن تحضيراته للعرس العالمي، وأكد الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أن لاعبه المفضل بالمنتخب المكسيكي هو المهاجم «تشيتشاريتو»، لافتا إلى أنه كان يرغب في التعاقد معه عندما كان يعمل مدربا بالدوري الإنجليزي.