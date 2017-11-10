بات تواجد المنتخب الإيطالي في نهائيات مونديال 2018، متوقفا على ما سيقدمه خلال 180 دقيقة، ربما تمتد لوقت إضافي أمام نظيره السويدي عندما يلتقي الفريقان في الملحق الأوروبي الفاصل.

ويستضيف المنتخب السويدي مباراة الذهاب في ستوكهولم منافسه الإيطالي.

وكان تواجد الآزوري مع نظيره الإسباني في مجموعة واحدة بالتصفيات الأوروبية للمونديال، قد شكل مؤشرا يفيد بأن واحدا من المنتخبات الأوروبية الكبيرة سيضطر للمنافسة في الملحق الفاصل.

وانتزع المنتخب الإسباني، بطاقة التأهل المباشر، بإحراز صدارة المجموعة السابعة، بينما احتل نظيره الإيطالي المركز الثاني، ليخوض الملحق أمام المنتخب السويدي.

وقال جيان فينتورا، المدير الفني للمنتخب الإيطالي «تعاملنا مع المباراة وإصرارنا، سيشكلان مفتاح الفوز والتأهل».

وتابع «الأمر لا يتوقف على المنتخب السويدي، وإنما يتوقف على ما سنقدمه نحن».

واستدعى فينتورا، جورجينيو لاعب خط وسط نابولي، وكذلك المهاجم سيموني زازا، الذي تألق ضمن صفوف فالنسيا في بداية الموسم الحالي.

وذكر يان أندرسون، المدير الفني للمنتخب السويدي «كنا في أصعب مجموعة بالتصفيات إلى جانب هولندا وفرنسا وقدمنا مباريات جيدة حقا».

وتابع «إذا نجحنا في اللعب مجددا بهذه المستويات، سيكون بإمكاننا الفوز على أي منتخب بالعالم، بما في ذلك المنتخب الإيطالي».

وأضاف «كرة القدم الإيطالية تحمل تاريخا جيدا، لديهم لاعبون رائعون وخبرة جيدة، لكننا سنتنافس بقوة.

وسلطت الصحف الإيطالية الضوء على مباراة الملحق المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بين الأزوري والمنتخب السويدي، خلال لقاء الذهاب المقرر إقامته اليوم.

وأكدت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» أن فينتورا مدرب المنتخب استقر على طريقة اللعب التي يخوض بها اللقاء والثنائي الهجومي.

وعنونت قائلة «الأزوري.. فينتورا اختار: 3-5-2.. زازا وإيموبيلي في الهجوم».