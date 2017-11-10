أكد البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس والفائز بلقب بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات «فورمولا -1» أنه لن يصاب بالتشتت الذهني ومن ثم التخلي عن هدفه بالفوز بسباق البرازيل القادم بعد ظهور اسمه في التحقيقات المعروفة باسم «وثائق باراديس» والتي تدور حول جرائم الاحتيال الضريبي.

وقال هاميلتون في مؤتمر صحافي بمدينة ساو باولو البرازيلية على هامش السباق قبل الأخير في موسم «فورمولا- 1»: «هذا لن يصرف انتباهي عن أهدافي الرئيسية ولا عما أرغب في القيام به هنا وهو الفوز بسباق الجائزة الكبرى البرازيلي».

وقلل بطل العالم الحالي من أهمية ظهور اسمه بين الشخصيات التي شملتها التحقيقات الجديدة للائتلاف الدولي لصحفي التحقيق حول قضية الملاذات الضريبية، والتي تسمى «وثائق باردايس».

وقال السائق البريطاني الفائز أربع مرات بـ «فورمولا- 1»: «هناك الكثير من الحكايات تتعلق بهذه التحقيقات وليس لدي الكثير لأضيفه».

وطبقا للتحقيقات الجارية في هذا الشأن، استخدم هاميلتون أحد الملاذات الضريبية من أجل إخفاء أربعة ملايين دولار والضرائب المستحقة عليه من شراء طائرة خاصة.

ورغم ذلك، أكد أحد محامي هاميلتون أن ما قام به الأخير «مناورة» قانونية سليمة.

وأضاف هاميلتون قائلا: «أنا أتجاهل كل هذه الملهيات للفوز للمرة الثانية في البرازيل».