حقق بوسطن سلتيكس فوزه العاشر تواليا وعزز صدارته للمنطقة الشرقية بعدما هزم ضيفه لوس انجيليس ليكرز 107-96، في حين قدم غولدن ستايت ووريز أداء نموذجيا وسحق ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 125-101 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي النزال بين الفريقين الأكثر تتويجا باللقب، حقق بوسطن (17 لقبا مقابل 16 لليكرز) الذي تلقى هزيمتين في أول مباراتين، لأول مرة منذ عام 2010، عشرة انتصارات متتالية رغم غياب آل هورفورد عن المباراة وحتى إشعار آخر في خطوة احترازية تخوفا لتعرضه لارتجاج في الدماغ ثم جايسون تاتوم خلالها.

وسجل ايرفينغ المنتقل من كليفلاند كافالييرز وصيف البطل في الصيف إلى بوسطن 19 نقطة خلال 33 دقيقة (مع ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة).

من جانبه، تعرض ليكرز للخسارة السادسة في 11 مباراة هذا الموسم، والثالثة في أربع مباريات لعبها خارج أرضه.

وسحق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 125-101، رغم غياب نجمه كيفن دورانت افضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، بسبب إصابة في قدمه اليسرى، محققا فوزه التاسع في 12 مباراة فانفرد بصدارة المنطقة الغربية بفارق انتصار أمام المتصدر السابق هيوستن روكتس.

وسجل فوسيفيتش 24 نقطة وفورنييه 23 نقطة، وقادا اورلاندو الى السابع في 11 مباراة بعد هزيمتين متتاليتين.

وغاب عن نيويورك لاعب الارتكاز الليتواني الشاب كريستابس بروزينغيس، ثاني أفضل مسجل في الدوري حتى الآن والذي أصبح في سن الـ 22 عاما نجم الفريق بعد رحيل كارميلو أنطوني إلى اوكلاهوما سيتي ثاندر.

وساهم بروزينغيس في تحقيق نيويورك ستة انتصارات في آخر سبع مباريات وضعته في المركز الخامس على لائحة ترتيب المنطقة الشرقية، علما بأنه لم يشارك منذ 2013 في الأدوار النهائية البلاي اوف) التي تتأهل إليها أول ثمانية فرق في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.

وخسر فينيكس صنز أمام ضيفه ميامي هيت 115-126، فيما تغلب ديترويت بيستونز على انديانا بيسرز 114-97.