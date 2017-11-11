كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم روسيا 2018 عن الكرة الرسمية المعتمدة في النهائيات والتي اطلق عليها تسمية «تلستار 18» من شركة اديداس وذلك خلال حفل مليء بالاضواء والموسيقى اول من امس في موسكو.

وفي «اوديتوريوم» اشبه بعلبة ليل، كانت جميع الانظار مشدودة نحو الكرة المستديرة التي ستلهم كثيرين خلال النهائيات المقررة من 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

واعتمد اللون الابيض للكرة مع لوحات مستطيلة باللونين الاسود والرمادي. وقال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي حضر الحفل «احببت التصميم، احببت الالوان، واود تجربتها على ارضية المستطيل».

وسيتمكن قائد منتخب الارجنتين من القيام بذلك من خلال مباراة فريقه الودية ضد روسيا على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

ويخلف «تلستار 18»، برازوكا البرازيلي (مونديال 2014)، وجابولاني الجنوب افريقي (2010)، والكرة الشهيرة تيمغيست (المانيا 2006).

وكان «تلستار» اسم الكرة التي اعتمدت رسميا ايضا في مونديالي المكسيك عام 1970 والمانيا الغربية عام 1974.

وتعمدت الشركة الالمانية الشهيرة للسلع الرياضية تجديد التصميم القديم مع ادخال تعديلات حديثة عليه.