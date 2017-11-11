ستسلم مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية كرتها الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 7 ديسمبر المقبل «خلال برنامج خاص يقدمه دافيد جينولا على قناة ليكيب»، بحسب ما أعلن امس موقع الصحيفة الفرنسية التي تنتمي الى نفس مجموعة المجلة الإعلامية.

وأشار الموقع انه «بدءا من الساعة 19 و45 دقيقة، سيرحب الدولي الفرنسي السابق بالمشاهدين في مكان استثنائي».

ومنذ 2016، وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حدا لتعاون بدأ في 2010 مع فرانس فوتبول في تقديم جائزة موحدة. عاد فيفا الى جوائزه الخاصة والمجلة لتقديم كرتها المرموقة.

وكانت فرانس فوتبول أعلنت العام الماضي منح البرتغالي كريستيانو رونالدو كرتها الذهبية في 12 ديسمبر، ثم حذا فيفا حذوها بعد شهر.

لكن هذه السنة، منح فيفا جائزته اولا في في 23 اكتوبر الماضي لرونالدو ايضا في لندن. ويعد البرتغالي المتوج مع ريال مدريد ببطولة اسبانيا ودوري ابطال اوروبا الأوفر حظا لنيل كرته الذهبية الخامسة.

وبحال تتويجه، سيرفع الدون كراته الى خمس بعد 2008 و2013 و2014 و2016، متساويا مع غريمه الارجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الاسباني (2009 و2010 و2011 و2012 و2015).