تعرض الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم لعملية احتيال على أحد مواقع الانترنت. وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن ليفاندوفسكي وزوجته تأثرا بقصة انتوس رودزيكي وهو طفل پولندي يعاني من مرض السرطان في العين ويحتاج الى مبلغ مالي بقيمة 350 الف يورو لإجراء عملية في الولايات المتحدة. وقام ليفاندوفسكي في شهر يوليو الماضي بالتبرع بمبلغ 23 ألف يورو لذلك الطفل المريض، لكن تبين فيما بعد أن قصة الطفل كانت من وحي الخيال لرجل أراد التحايل وكسب المال.

وبعد الكشف عن أمره قام شنيشكي بنشر وثيقة بحسابه على «فيسبوك» تبين القيمة المالية التي تبرع بها المهاجم الدولي الپولندي، كما وعد ليفاندوفسكي وبقية المتضررين بإعادة قيمة تبرعاتهم.