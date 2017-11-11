أكد مدرب المنتخب الألماني أنه ليس قلقا من ابتعاد حارسه الأساسي مانويل نوير لفترة طويلة بسبب كسر في قدمه، وذلك قبل 7 أشهر من مونديال روسيا 2018.

وقال لوف: «لم أتصل به في الأسبوعين الأخيرين، لكن بحسب علمي، فالأمر ليس مقلقا ولا يزعجني في نومي».

وتابع: «أعرف أنه بحاجة لأسابيع قليلة، من المقرر أن يعود إلى التمارين العام المقبل ولديه بعض الوقت لاستعادة جاهزيته».

وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية الى أن نوير سيمضي أربعة أو خمسة أسابيع إضافية على العكازات، بعد تعرضه لكسر في قدمه في سبتمبر الماضي.

وأقر قائد منتخب ألمانيا الشهر الماضي بأنه قد يبتعد عن الملاعب حتى مارس 2018.