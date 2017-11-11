عبر المصنف الأول عالميا الإسباني رفائيل نادال عن ثقته في أنه سيكون لائقا بدنيا بنسبة 100% عندما يشارك في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال التي تنطلق الأسبوع المقبل في لندن.

وانسحب نادال، الذي يتعافى حاليا من إصابة في الركبة، من بطولة باريس للأساتذة قبل مباراة دور الثمانية أمام الأميركي جون ايسنر بعد شعوره بآلام في ركبته اليمنى خلال مباراة الدور الثالث للبطولة التي فاز فيها على بابلو كويفاس لاعب أوروغواي بمجموعتين لواحدة.

وقال نادال لشبكة سكاي الرياضية «آمل أن تكون ركبتي في حالة أفضل الآن. فعلت كل ما يلزم حتى أكون لائقا للمشاركة في البطولة الختامية في لندن.. لننتظر ونر مدى قدرتي على أن أكون لائقا بنسبة 100% إذا لم يحدث أي مكروه فسأشارك.

زرت طبيبي بعد انسحابـــي من بطولة باريس للأساتـــذة.. كان الانسحـــاب من بطولــة باريس قاسيا».

وأضـــاف: «بالتأكيد ثقتي في نفسي عاليـــة بعد أن أديت موسما رائعا قبل حدث واحد من النهاية.. هدفي هو تقديم أفضل ما لدي».

ويستهل نادال، الحائز لقبي فرنسا وأميركا المفتوحتين، مشواره في البطولة الختامية بمواجهة البلجيكي ديفيد جوفين يوم الاثنين المقبل كما سيلتقي بالبلغاري جريجور ديميتروف والنمساوي دومينيك تيم في منافسات المجموعة بعد ذلك أيضا.