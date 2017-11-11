سجل جيمس هاردن 35 نقطة و11متابعة و13 تمريرة حاسمة ليقود هيوستن روكتس إلى الفوز على ضيفه كليفلاند كافاليرز 117-113 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق هيوستن بذلك الفوز الرابع له على التوالي كما رفع عدد انتصاراته في الموسم إلى تسعة مقابل 3 هزائم ليقتسم صدارة مجموعة المنطقة الغربية مع غولدن ستيت واريورز حامل اللقب.

وعلى الجانب الآخر، سجل ليبرون جيمس 33 نقطة وأضاف زميله جيف جرين 27 نقطة لكافاليرز وصيف بطل الموسم الماضي، لكن الفريق مني بالهزيمة السابعة له هذا الموسم مقابل 5 انتصارات.

وتلقى أوكلاهوما سيتي ثاندر الهزيمة الرابعة له على التوالي، حيث تغلب عليه دنفر ناجتس 102-94.

وسجل إيمانويل مودياي 21 نقطة لناجتس منها عشر نقاط في الربع الأخير، وأضاف بول ميلساب 17 نقطة ونيكولا جوكيتش 15 نقطة و11 متابعة للفريق.

وسجل ديمار ديروزان 33 نقطة وأضاف زميله سيرج إيباكا 19 نقطة ليقودا تورونتو رابتورز إلى الفوز على ضيفه نيو أورليانز بليكانز 122-118.

وحقق جرو هوليداي لاعب بليكانز أفضل رقم له في الموسم حيث سجل للفريق 34 نقطة و11 تمريرة حاسمة، لكن الفريق مني بالهزيمة السادسة له في الموسم مقابل 6 انتصارات.

وفي مباراتين أخريين، تغلب واشنطن ويزاردز على لوس أنجيليس ليكرز 111-95. وساكرامنتو كينغز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 109-108.