حققت البرازيل بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي) فوزا سهلا على اليابان 3-1 امس في مدينة ليل الفرنسية، في مباراة ودية ضمن اطار الاستعدادات لمونديال روسيا 2018.

وأشرك مدرب البرازيل تيتي تشكيلته الاساسية في مطلع المباراة وقد نجحت في حسم النتيجة في شوطها الاول بتسجيل الاهداف الثلاثة على مدى 26 دقيقة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة البرازيل بعد مساعدة حكم الفيديو إثر مخاشنة كاسيميرو داخل المنطقة لدى تنفيذ ركلة ركنية، فانبرى لها نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار بنجاح الى يسار الحارس الياباني (10).

ثم أضاف مارسيلو الهدف الثاني (17). واختتم جيزوس أهداف البرازيل (36).

وظهر المنتخب الياباني بوجه مختلف في الشوط الثاني وضغط على منافسه الاقوى منه ونجح في تقليص الفارق بكرة رأسية لتومواكي ماكينو اثر ركلة ركنية (63).

وتغلب المنتخب الهولندي على مضيفه منتخب اسكوتلندا بهدف نظيف في المباراة الودية التي جرت بينهما اول من امس في مدينة أبردين الاسكوتلندية.

ويدين المنتخب الهولندي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ممفيس ديباي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.

ويلعب اليوم وديا أيضا منتخب الأرجنتين ونظيره الروسي في روسيا.

وكذلك يلعب منتخب إسبانيا ومنتخب كوستاريكا على ملعب «لا روزاليدا». وهي فرصة مواتية للماتادور لتجربة بعض عناصره الشابة قبل اختيار التشكيلة النهائية لمونديال روسيا 2018.تدخل قوي من مارسيلو على الياباني هاراغوتشي (أ.ف.پ)