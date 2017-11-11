خطا منتخب كرواتيا خطوة عملاقة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل بفوزه العريض على نظيره اليوناني 4-1 في ذهاب الملحق الاوروبي مساء اول من امس، وحذا حذوه نظيره السويسري العائد بفوز ثمين من ايرلندا الشمالية 1-0.

في زغرب، فرض المنتخب الكرواتي سيطرته على مجريات اللعب تماما واستغل الاخطاء الدفاعية التي ارتكبها منافسه والتي تسببت بثلاثة اهداف من اصل اربعة. تقدم المنتخب الكرواتي الساعي الى بلوغ العرس الكروي للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي، من ركلة جزاء سجلها قائد كرواتيا ونجم ريال مدريد لوكا مودريتش (13)، ورفع مودريتش رصيده من الاهداف الدولية الى 12 هدفا في 102 مباراة. واضاف كلينيتش الهدف الثاني (19)، وردت اليونان بهدف قائدها سقراطيس باباستاثوبولوس (30)، ووسع ايفان بيريسيتيش الفارق بتسجيله الهدف الثالث لكرواتيا (33)، وفي مطلع الشوط الثاني اضاف اصحاب الارض الهدف الرابع بواسطة اندري كراماريتش (49).

فوز ثمين لسويسرا

وفي المباراة الثانية التي اقيمت على ملعب ويندسور بارك في بلفاست، تلقت آمال ايرلندا الشمالية بالتواجد بين منتخبات النخبة للمرة الاولى منذ مونديال 1986 بنكسة بسقوطها على ارضها امام سويسرا بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء مشكوك سجلها ريكاردو رودريغيز (58).

وتأمل سويسرا في التواجد في النهائيات للمرة الرابعة تواليا.

إيرلندا ـ الدنمارك

تخوض جمهورية ايرلندا الملحق الاوروبي الثامن في تاريخها، عندما تحل على الدنمارك القوية اليوم ذهابا على ملعب باركن شتاديون في كوبنهاغن، في الحاجز الأخير قبل التأهل الى مونديال روسيا 2018 الضيف المقبل.

واختبر المنتخب الاخضر ذكريات متفاوتة في مباريات الملحق، اذ نجح ثلاث مرات على غرار تفوقه على ايران وبلوغه نسخة 2002، فيما خسر اربع مرات اشهرها أمام فرنسا في 2009.

وتبحث ايرلندا عن مشاركتها الرابعة في تاريخها بعد 1990 و1994 و2002، علما انها بلغت المراحل الاقصائية في مشاركاتها الثلاث، وخصوصا في الاولى عندما وصلت الى ربع نهائي 1990. ولم تخسر ايرلندا في آخر اربع مباريات ضد الدنمارك (فوزان وتعادلان)، وتخطتها في 2007 بنتيجة ساحقة 4-0.

من جهتها، تبحث الدنمارك عن مشاركة خامسة بعد 1986 (ثمن النهائي)، 1998 (ربع النهائي)، 2002 (ثمن النهائي) و2010 (خرجت من دور المجموعات)، وتبدو مرشحة قوية لتخطي الملحق الحالي الذي سيحسم الثلاثاء المقبل ايابا على ملعب افيفا في دبلن.