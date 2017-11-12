تجددت إصابة الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد في تدريبات الفريق لتطول فترة غيابه عن الملاعب.

وذكرت صحيفة «أس» أن بيل تعرض لـ 19 إصابة سابقة مع الملكي في 5 مواسم، بمعدل يقترب من 4 إصابات في كل موسم، كما أن كثرة إصاباته قللت من عدد المباريات التي شارك فيها، إذ لعب 55% فقط من دقائق اللعب.

وأوضحت الصحيفة أن بيل كلف خزانة النادي كثيرا، إذ يحصل على راتب 16.7 مليون يورو في العام، لكنه يغيب عن العديد من المباريات بسبب الإصابة، ما يعني أنه يكلف النادي مليونا و60 ألفا و377 يورو عن كل مباراة لعبها، كما حصل في كل دقيقة يلعبها على 13 ألفا و593 يورو.