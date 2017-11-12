يواصل الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشلسي التفوق على الثلاثي الهجومي لريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل تهديفيا خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن الريال تأثر سلبا بصورة كبيرة للغاية بعد رحيل موراتا إلى البلوز حيث انخفض المعدل التهديفي للملكي بصورة ملحوظة للغاية، إذ سجل ألفارو 7 أهداف مقابل 4 أهداف للثلاثي BBC.

وأوضحت الصحيفة أن موراتا سجل 7 أهداف كما صنع 3 أخرى خلال 10 مباريات خاضها مع البلوز في البريمييرليغ، بينما لم يحرز ثلاثي مدريد سوى 4 أهداف في الليغا، إلى جانب أن BBC صنع 5 أهداف.