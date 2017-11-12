تنطلق اليوم بطولة الماسترز الختامية لموسم كرة التنس وسط ترقب للقاء متجدد بين المصنف أول الإسباني رافايل نادال والثاني السويسري روجيه فيدرر، تقوضه مخاوف ابتعاد «الماتادور» بسبب الإصابة.

وبعد موسم شهد غياب العديد من الأسماء الكبيرة، لاسيما البريطاني أندي موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش للإصابة، تبدو الفرصة سانحة أيضا أمام الجيل الشاب للبروز في الموقعة الختامية التي ستقام في العاصمة البريطانية بين 12 نوفمبر و19 منه.

وكانت 2017 سنة نادال (31 عاما) وفيدرر (36 عاما) بامتياز.

فاللاعبان اللذان غابا في نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة، عادا بقوة الى الملاعب هذا الموسم، وأعادا التذكير بأعوام التنافس الشرس بينهما، وهيمنتهما على كرة التنس العالمية.

وتقاسم نادال وفيدرر الألقاب الأربعة الكبرى لهذا الموسم: وعلى صعيد المواجهات المباشرة، التقى اللاعبان اللذان حفرا اسميهما في تاريخ اللعبة أربع مرات هذا الموسم، كان الفوز فيها كلها من نصيب فيدرر.

وستجمع قاعة «أو 2 أرينا» في لندن أفضل 8 لاعبين في العالم حاليا، وستتجه الأنظار الى الألماني الشاب زفيريف (20 عاما) المصنف ثالثا عالميا، والمتوج بـ 5 ألقاب هذا الموسم بينها دورتان للماسترز ألف نقطة.