خسر منتخب ايطاليا لكرة القدم أمام نظيره السويدي 0-1 الجمعة في ذهاب الملحق المؤهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، وأصبح في موقف حرج لا يحسد عليه.

وسجل ياكوب يوهانسون الهدف الوحيد (61).

وكانت السويد حلت ثانية في المجموعة الأولى خلف فرنسا، فيما حلت ايطاليا ثانية في المجموعة السابعة خلف اسبانيا.

والفوز هو السابع للسويد على إيطاليا مقابل 10 هزائم و8 تعادلات في البطولات العالمية والأوروبية والمباريات الودية.

ولم تغب شمس الآزوري عن النهائيات إلا مرتين عامي 1930 حيث فضلت عدم المشاركة و1958 التي أقيمت في السويد بعد ان فشلت في التأهل، وهي تخوض الملحق للمرة الثانية بعد مونديال 1998 في فرنسا حيث تأهلت على حساب روسيا (1-1 ذهابا في موسكو، و1-0 ايابا في نابولي).

ويلتقي المنتخبان ايابا غدا الاثنين في ميلانو على ملعب سان سيرو الذي وقع عليه الاختيار لأن ايطاليا لم تخسر عليه أي مباراة رسمية كانت أو ودية، حيث لا تزال آمال الحارس العملاق جانلويجي بوفون (39 عاما) الذي خاض المباراة الدولية رقم 174، قائمة بخوض المونديال الخامس تواليا بعد ان جلس على مقاعد الاحتياطي في نسخة 1998 الفرنسية.

وتخوض كرواتيا اليوم مباراة سهلة امام اليونان بعد انتصارها 4-1 بمواجهة الذهاب.

وقال المدير الفني للمنتخب الكرواتي داليتش، إن فريقه سيخوض إياب ملحق التأهل المونديال، أمام اليونان دون النظر لنتيجة مواجهة الذهاب.

وأضاف المدرب «لن ندافع، سنلعب كأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، سنهاجم مجددا، لكن مع بعض الحذر».

أما سويسرا فباتت امام فرصة تاريخية لبلوغ العرس العالمي اثر انتصارها خارج قواعدها على ايرلندا الشمالية 1-0.

وتواجه سويسرا اليوم منافستها بأريحية وسط جماهيرها وتأمل بالتالي في تحقيق الهدف المنشود.

وحققت استراليا خطوة مهمة نحو تأهل رابع على التوالي الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بتعادلها سلبا مع مضيفتها هندوراس في سان بدرو سولا في ذهاب ملحق آسيا-الكونكاكاف.

وكانت استراليا احتلت المركز الخامس آسيويا على حساب سورية في ملحق قاري بينهما، بينما حلت هندوراس رابعة في ختام تصفيات الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

على ملعب متروبوليتانو الاولمبي، غاب النجم «المطلق» تيم كاهيل بداعي الإصابة عن المنتخب الاسترالي، وهو الذي كان وراء تأهله الى الملحق الدولي بتسجيله هدفين في مرمى سورية (2-1) في الاياب بعد تعادل المنتخبين 1-1 في الذهاب.

لكن من المتوقع ان يشارك كاهيل في الاياب ضد هندوراس يوم الاربعاء المقبل.

وأعرب مدرب استراليا انجي عن سعادته بالنتيجة بقوله: ما حققناه أمر عظيم ولكنه لا يعكس واقع الأمر.

وأضاف «هدف لهندوراس الأربعاء قد يعقد الأمور أمامنا، لكني راض بالعودة إلى استراليا بهذه النتيجة».

وأرغمت نيوزيلندا ضيفتها الپيرو على تعادل سلبي في ذهاب ملحق اوقيانيا- أميركا الجنوبية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.

ورغم سيطرة لاعبيها شبه المطلقة على المجريات، فشلت الپيرو خامسة أميركا الجنوبية، في تسجيل هدف ثمين خارج أرضها قبل لقاء الإياب مع بطلة أوقيانيا التي كانت أكثر تصميما في المباراة والحالمة بمشاركة ثالثة في تاريخها في نهائيات المونديال بعد 1982 و2010.

ورغم هذه النتيجة السلبية تبقى الپيرو مرشحة بقوة لبلوغ نهائيات المونديال للمرة الخامسة في تاريخها، عندما تستضيف نيوزيلندا إيابا الأربعاء المقبل على الملعب الوطني في ليما.