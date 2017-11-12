حسم التعادل السلبي القمة الدولية الودية بين المنتخبين الانجليزي والألماني على ملعب «ويمبلي» في إطار استعدادات الطرفين لمونديال 2018. وهي المواجهة الـ 32 بين الأسود الثلاثة والمانشافت بطل العالم وكأس القارات، وفاز كل منهما 13 مرة مقابل 6 تعادلات. ودخل المنتخبان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة، أبرزهم ديلي ألي وهاري كين وهاري وينكز وجوردان هندرسون ورحيم سترلينغ وفابيان ديلف (انجلترا)، وتوماس مولر ومانويل نوير وشكوردان مصطفى وماركو رويس وسامي خضيرة وليون غوريتسكا (ألمانيا). وخاض 4 لاعبين انجليز مباراتهم الدولية الأولى وهم حارس مرمى ايفرتون بيكفورد ومهاجم سوانسي سيتي تامي ابراهام ولاعب وسط كريستال بالاس روبن تشيك ومدافع ليفربول غوميز. وتلقت انجلترا ضربة جديدة بإصابة مدافع مان يونايتد فيل جونز في فخذه، فترك مكانه لجوزيف غوميز (24).

وقاد المهاجمان انطوان غريزمان واوليفييه جيرو المنتخب الفرنسي الى فوز سهل على ضيفه الويلزي 2-0 على ملعب فرنسا في سان دوني في مباراة دولية ودية في إطار استعدادات الأول للمونديال. وسجل غريزمان الهدف الأول (18) وأضاف جيرو الثاني (71).

وخاضت فرنسا المباراة في غياب 9 لاعبين أساسيين هم هوغو لوريس وجبريل سيديبيه ومندي وكانتي وبوغبا وباييت وتوماس ليمار وعثمان ديمبيلي ورافايل فاران.

وفرض المنتخب المكسيكي تعادلا مثيرا على مضيفه البلجيكي 3-3 الجمعة على ملعب «الملك بودوين» في مباراة دولية ودية.

ومنح إدين هازارد التقدم لبلجيكا في الدقيقة 17، لكن المكسيك حصلت على ركلة جزاء ترجمها بنجاح اندريس غواردادو(38).

وتقدمت بلجيكا مطلع الشوط الثاني عبر لوكاكو(55)، بيد ان فرحتها لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث أدرك لوزانو التعادل للمكسيك.

ومنح هيرفينغ، مهاجم ايندهوفن التقدم للمكسيك (60) وحذا حذوه لوكاكو بادراك التعادل لبلجيكا بعد 10 دقائق اثر تمريرة من مرتنز.

بدورها قلبت أوكرانيا الطاولة على ضيفتها سلوفاكيا وتغلبت عليها 2-1 في مباراة دولية ودية.

وفشل المنتخبان في التأهل الى مونديال روسيا 2018، حيث حلت أوكرانيا ثالثة في المجموعة التاسعة، وسلوفاكيا ثانية في المجموعة السادسة.