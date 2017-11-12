سجل المهاجم سيرخيو أغويرو هدفا متأخرا منح الأرجنتين فوزا مستحقا على مضيفتها روسيا 1-0، في مباراة دولية ودية في كرة القدم امس في موسكو.

على ملعب «لوجنيكي» الذي خضع لتجديد قبل استضافة كأس العالم الصيف المقبل، وأمام 81 الف متفرج، انتظر بطل العالم مرتين (1978 و1986) حتى الدقيقة 86 ليمنحه مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي هدف الفوز.

وسيطرت الأرجنتين على مجريات المباراة بقيادة نجمها ليونيل ميسي، وسنحت لها فرصة خطيرة في الشوط الأول عن طريق انخل دي ماريا الذي اطلق تسديدة ابعدها الحارس الروسي ايغور اكينفييف (21).

وبعد الاستراحة، احتفظت الأرجنتين بالكرة وضغطت على الدفاع الروسي، حتى ادرك اغويرو الشباك برأسية بعد عرضية من كريستيان بافون.

وتلتقي الأرجنتين التي ضمنت تأهلها بصعوبة الى المونديال الروسي، مع نيجيريا الثلاثاء المقبل.