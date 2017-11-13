قال ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة الإسباني وقائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، إن فوز منتخب بلاده على مضيفه الروسي في العاصمة موسكو سيسهم في تدعيم استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم 2018.

وجدد ميسي وعده بأن يسير من منزله في مقاطعة سانتا في إلى كاتدرائية العذراء في سان نيكولاس، حيث تبلغ المسافة نحو 40 كيلومترا، إذا فاز مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، داعيا بلاده كلها بالانضمام إليه في هذه المسيرة.

وقال ميسي: «أعتقد أنه في حالة فوزنا باللقب، سيكون احتفالا للأرجنتين بأكملها».

وأضاف: «نحتاج لمواصلة العمل من أجل تطوير المستوى. من الجيد دائما أن نفوز لتعزز كل ما نقوم به... أفضل شيء هو أن نحاول الوصول لكأس العالم ونحن في أفضل مستوياتنا».