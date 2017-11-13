كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أول من أمس عن قائمة تضم خمسة مرشحين لجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2017.

وضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح الذي صعد بمنتخب بلاده لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، بجانب زميله السنغالي في فريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني الذي قاد بلاده هو الآخر لمونديال روسيا.

وضمت القائمة النجم الجابوني بيير ايمريك اوباميانغ هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

كما ضمت القائمة اسم النيجيري فيكتور موسيس الذي قدم موسما رائعا مع تشيلسي، وكذلك الحال بالنسبة للغيني نابي كيتا الذي ساهم في حصول فريقه لايبزغ على وصافة الموسم الماضي من الدوري الألماني.

وسبق أن نال جائزة (بي.بي.سي) العديد من عمالقة اللعبة في افريقيا، وعلى رأسهم الثنائي الإيفواري ديديه دروجبا ويايا توريه والنيجيري أوكوتشا وأسطورة كرة القدم في ليبيريا جورج ويا بجانب الثنائي المصري محمد ابو تريكة ومحمد بركات والجزائريين ياسين إبراهيمي ورياض محرز الذي أحرز الجائزة في العام الماضي.