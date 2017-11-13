أكرم المنتخب الاسباني لكرة القدم وفادة ضيفه الكوستاريكي بخماسية نظيفة اول من امس في ملقة في مباراة دولية ودية في اطار استعداداتهما لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وحسم المنتخب الاسباني الشوط الاول بهدفين سجلهما مدافع برشلونة جوردي البا في الدقيقة السادسة ومهاجم تشلسي الفارو موراتا (23).

وتابعت اسبانيا افضليتها في الشوط الثاني واضافت ثلاثية بينها ثنائية لصانع العاب مان سيتي دافيد سيلفا (51 و55)، وختم قائد برشلونة اندريس انييستا المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 73 قبل ان يترك مكانه للويس البرتو بعد دقيقة واحدة.