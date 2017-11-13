واصل غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي عروضه القوية في الآونة الاخيرة، وحقق فوزه السادس تواليا اثر تغلبه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 135-114 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين دخل صانع العاب لوس انجيليس ليكرز لورنزو بول التاريخ بعد ان اصبح اصغر لاعب يسجل «تريبل دبل».

ودخل صانع العاب لوس انجيليس ليكرز لورنزو بول تاريخ كرة السلة الاميركية عندما اصبح اصغر لاعب يسجل «تريبل دبل» (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية الفردية الخمس: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها)، حيث انهى مباراة فريقه التي خسرها امام ميلووكي باكس 90-98 مسجلا 19 نقطة و12 متابعة و13 تمريرة حاسمة في 39 دقيقة خاضها.

ويبلغ بول 20 عاما و15 يوما عندما حقق هذا الانجاز، وتفوق بالتالي على ليبروس الذي كان في العشرين من عمره و20 يوما عندما نجح في اول «تريبل دبل» له في نوفمبر عام 2004.

وبول هو احد ثلاثة أشقاء يلعبون في الدوري الاميركي ويشرف على تدريبهم منذ نعومة اظافرهم والدهم لافار.