دقت ساعة الحقيقة امام ايطاليا التي تواجه خطر عدم التواجد في نهائيات كأس العالم للمرة الاولى منذ عام 1958 وذلك عندما تستضيف السويد في اياب الملحق الاوروبي المؤهل الى مونديال روسيا 2018 اليوم على ملعب سان سيرو في ميلانو.



وما يعقد من مهمة الآزوري أنه خسر مباراة الذهاب في ستوكهولم 0-1 يوم الجمعة الماضي، ما يعني انه في حال نجاح السويد في تسجيل هدف ايابا سيتعين على ايطاليا بطلة العالم اربع مرات تسجيل ثلاثة أهداف لكي تحسم بطاقة التأهل.



وتعرض مدرب ايطاليا جان بييرو فنتورا لحملة انتقادات واسعة لأنه لم يقم بتجديد دماء المنتخب، فالفريق الذي توج باللقب العالمي في ألمانيا 2006 لايزال ممثلا في الفريق الحالي بثلاثة لاعبين هم بالاضافة الى بوفون، كل من لاعب الوسط دانييلي دي روسي (34 عاما) والمدافع اندريا بازاغلي (36 عاما).



ولم يتمكن فنتورا من إيجاد مكان في التشكيلة لجناح نابولي المتألق لورنزو اينسينيي، في حين فشل ثنائي الهجوم تشيرو ايموبيلي واندريا بيلوتي في التسجيل.



وغابت ايطاليا عن العرس الكروي مرتين عامي 1930 في النسخة الاولى عندما قررت عدم المشاركة، وعام 1958 عندما فشلت في التأهل.

وسيفتقد المنتخب الإيطالي ورقة رابحة في صفوفه هو صانع ألعاب باريس سان جرمان ماركو فيراتي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في التصفيات ستبعده عن لقاء الإياب.



وتأمل السويد بدورها في التأهل الى النهائيات للمرة الثانية عشرة بعد غياب عن النسختين الاخيرتين، ويضم منتخبها مزيجا من الشباب واصحاب الخبرة يأتي في مقدمتهم القائد اندرياس غرانكفيست (60 مباراة دولية) وماركوس بيرغ (51 مباراة) وجيمي دورماز (39) والبين ايكدال (29) واوسكار فيندت (28) واميل فورسبرغ (25).



وكانت افضل نتيجة حققتها السويد في النهائيات العالمية بلوغها المباراة النهائية في النسخة التي استضافتها على أرضها عام 1958 وخسرتها امام البرازيل بقيادة الأسطورة بيليه صاحب الـ17 ربيعا في تلك الفترة بنتيجة 2-5.



الدنمارك - ايرلندا



عادت منتخب جمهورية ايرلندا لكرة القدم بتعادل ثمين من كوبنهاغن أمام مضيفته الدنمارك على ملعب باركن شتاديون في ذهاب الملحق المؤهل الى المونديال.



ويلتقي المنتخبان غدا الثلاثاء على ملعب افيفا في دبلن، وتحتاج جمهورية ايرلندا الى الفوز للتأهل للمرة الأولى منذ عام 2002، فيما يكفي الدنمارك التعادل الايجابي للوصول الى العرس العالمي للمرة الاولى منذ 2010.



وحافظت جمهورية ايرلندا على سجلها خاليا من الخسارة أمام الدنمارك في المباريات الخمس الأخيرة بينهما (فوزان و3 تعادلات)، وعززت حظوظها في بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها بعد 1990 و1994 و2002.



وبلغت سويسرا رسميا نهائيات كأس العالم بتعادلها ايابا في ملعبها مع ايرلندا الشمالية 0-0.



واستفادت سويسرا من فوزها خارج قواعدها بهدف يتيم في مباراة ذهاب الملحق المؤهل الى مونديال روسيا.