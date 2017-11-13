بدأ السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا في العالم مشواره في بطولة الماسترز، آخر بطولات موسم كرة التنس بقوة وفاز على الأميركي جاك سوك التاسع عالميا 6-4 و7-6 (7-4).

وبعد 4 أشهر من تتويجه في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الـ 4 الكبرى، وإحرازه اللقب الثامن فيها (رقم قياسي)، يعود فيدرر إلى قاعة «أو 2 ارينا» في لندن وهو يبحث عن اللقب السابع في الماسترز.

وحقق فيدرر حصيلة ذهبية هي الأكبر لدى الرجال هذا الموسم وتحديدا في آخر 11 شهرا، وصلت حتى الآن إلى 7 ألقاب، منها اثنان كبيران في لندن وملبورن الأسترالية، علما ان آخر ألقابه الكبيرة قبل هذا العام يعود إلى 2012.