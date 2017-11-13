فاز سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل بالمركز الأول لجائزة البرازيل الكبرى، ضمن الجولة التاسعة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد على حلبة انترلاغوش.

وأنهى فيتل الذي خسر معركة اللقب في مواجهة سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في السباق الماضي، المرحلة البرازيلية أمام سائق مرسيدس الآخر الفنلندي فالتيري بوتاس ومواطن الأخير كيمي رايكونن، سائق فيراري الثاني.

وحقق هاميلتون سباقا رائعا، وحل في المركز الرابع وكان قريبا جدا من الصعود الى منصة التتويج رغم انطلاقه من خط الحظائر بعد تعرضه السبت لحادث خلال القسم الأول من التجارب التأهيلية.