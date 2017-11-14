شهدت مفاوضات باريس سان جرمان مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشلسي لخلافة الإسباني أوناي إيمري في تدريب الفريق تطورات حاسمة.
والتقى وكيل أعمال كونتي مع إدارة بي اس جي وأبلغها بموافقة المدرب على قيادة الفريق الباريسي خلفا لإيمري.
وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية أن رومان أبراموفيتش رئيس البلوز قرر إقالة كونتي وبدأ بالفعل في البحث عن المدرب الجديد، وقد يحسم قراره النهائي قبل يناير المقبل، موضحة أن المدير الرياضي لسان جرمان أنتيرو هنريكي يفضل التوقيع مع البرتغالي جوزيه مورينيو لكنه يضع كونتي خيارا ثانيا.