أكد الألماني يوليان دراكسلر نجم باريس سان جرمان عدم وجود أي نية للانتقال الى بايرن ميونيخ بطل المانيا.

ونقلت الصحافة الالمانية تصريحات لدراكسلر ادلى بها على هامش تدريبات منتخب بلاده استعدادا لمباراة ودية ضد فرنسا «لا انظر الى الرحيل عن بي اس جي في الشتاء أو الصيف فأنا في منتصف الموسم مع النادي وأركز على أهدافنا».

وأشارت وسائل إعلام الى ان بايرن يعتزم ضم اللاعب البالغ 24 عاما ليكون بديلا للفرنسي ريبيري الذي ينتهي عقده مع البافاري أواخر الموسم الحالي.

وأوضح لاعب شالكه وفولفسبورغ السابق: هذه ليست اللحظة الملائمة لأتحدث فيها عن مستقبلي على المدى القريب او البعيد.