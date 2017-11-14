واصل بوسطن سلتيكس افضل بداية له منذ عقود في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد أن حقق فوزه الثاني عشر تواليا وجاء على حساب ضيفه تورونتو رابتورز، في حين أعاد النجم بول جورج البسمة إلى اوكلاهوما سيتي ثاندر الفائز بدوره على ضيفه دالاس مافريكس.

في المباراة الاولى، حقق متصدر المنطقة الشرقية 12 فوزا متتاليا لأول مرة منذ 2010 بعد أن تغلب بصعوبة وبفارق نقطة واحدة على تورونتو 95-94.

وبعد أن خسر مباراتيه الأوليين في البطولة الحالية، انتفض بوسطن وحقق افضل بداية له منذ نحو نصف قرن بفوزه بالمباريات الـ 12 التالية.

وهي افضل بداية لبوسطن منذ 1973، ويتقدم بفارق انتصار ونصف على ملاحقه ديترويت بيستونز الفائز على ضيفه ميامي هيت 112-103.

وفي المنطقة الغربية، عزز هيوستن روكتس صدارته بالفوز الحادي عشر (مقابل ثلاث هزائم) على حساب مضيفه انديانا بيسرز 118-95، فيما حقق اوكلاهوما سيتي ثاندر فوزا صريحا على ضيفه دالاس مافريكس 112-99.