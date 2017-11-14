تأهل منتخب كرواتيا لكرة القدم إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا بعد تعادله سلبا مع مضيفه اليوناني في اياب الملحق الأوروبي.

وكانت كرواتيا قطعت اكثر من نصف الطريق لبلوغ النهائيات للمرة الرابعة تواليا والخامسة في تاريخها بعد فوزها الكبير الخميس الماضي ذهابا 4-1.

وأصبحت كرواتيا المنتخب الأوروبي الحادي عشر المتأهل الى نهائيات روسيا بعد أن كانت البطاقة العاشرة من نصيب سويسرا التي اكتفت بتعادل سلبي أيضا مع ضيفتها إيرلندا الشمالية بعد ان هزمتها ذهابا 1-0.

ولحقت سويسرا وكرواتيا بالمنتخبات التسعة التي تأهلت مباشرة عن القارة الأوروبية وهي فرنسا والبرتغال وألمانيا بطلة 2014 وصربيا وپولندا وانجلترا وإسبانيا وبلجيكا وايسلندا، إضافة الى روسيا المضيفة.

وأقيمت المباراة على ملعب كارايسكاكيس في بيرايوس بغياب أي مشجع كرواتي على غرار مباراة الذهاب التي أجريت في غياب الجمهور اليوناني بموجب اتفاق بين اتحادي البلدين لتفادي أعمال شغب سبق لها أن اندلعت بين الجمهورين، لاسيما في أكتوبر 2011 ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2012.

وسيكون منتخب جمهورية ايرلندا أمام فرصة ثمينة لحجز بطاقته الى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 2002، وذلك عندما يستضيف الدنمارك اليوم في دبلن في اياب الملحق الأوروبي.

وكان المنتخب الايرلندي، الذي خطف بطاقة الملحق من جاره الويلزي بعدما تغلب عليه في معقله كارديف (1-0) في الجولة الأخيرة من التصفيات وانتزع وصافة المجموعة الرابعة، عاد السبت الماضي من كوبنهاغن بتعادل سلبي ما عزز حظوظه ببلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه.

وبدا مدرب ايرلندا مارتن اونيل حذرا جدا، واعتبر أن تسجيل هدف وحيد في مرمى الضيف الاسكندنافي الذي حل ثانيا في المجموعة الأوروبية الخامسة خلف پولندا له محاذيره لأنه «باللاعبين الذين يملكونهم، أعتقد بأنهم قادرون على تسجيل هدف، وبالتالي هذا الأمر يعني أنه علينا تسجيل هدفين للفوز بالمباراة».

وتخوض جمهورية ايرلندا الملحق الأوروبي الثامن في تاريخها، وهي اختبرت ذكريات متفاوتة في مباريات الملحق، إذ نجحت ثلاث مرات على غرار تفوقها على إيران وبلوغها نسخة 2002، فيما خسرت أربع مرات اشهرها أمام فرنسا في 2009.

من جهته، رأى مدرب الدنمارك أن فريقه فوت على نفسه فرصة وضع قدم في النهائيات بعد إهداره الكثير من الفرص في لقاء الذهاب، مضيفا «خلقنا الكثير من الفرص التي تخولنا الفوز بالمباراة، أقله ثلاث فرص كبيرة. يتوجب علينا أن نضع الكرة بين الخشبات الثلاث. هذا أمر مهم على الدوام».