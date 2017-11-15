أنقذ النجم ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافالييرز من هزيمة سابعة هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين استمرت صحوة غولدن ستايت ووريرز وحقق فوزه السابع تواليا.

وقاد «الملك» جيمس كليفلاند إلى فوز سابع بشق النفس على حساب مضيفه نيويورك نيكس 104-101.

وسجل أفضل لاعب في الدوري 4 مرات، 23 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و9 متابعات، وأضاف كايل كورفر 21 نقطة، ودواين وايد 15 نقطة مع 8 متابعات.

وأخذ جيمس على عاتقه في الوقت المتبقي مهمة انتشال فريقه، صاحب المركز التاسع في ترتيب المنطقة الشرقية. بينما مني نيويورك نيكس بهزيمته السادسة (مقابل 7 انتصارات) وبقي سادسا امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي بات يملك الرصيد نفسه بعد أن فاز على مضيفه لوس انجيليس كليبرز 109-105 ملحقا به الخسارة السادسة على التوالي.

من جهته، تابع غولدن ستايت ووريرز، بطل 2015 و2017 ووصيف بطل 2016، صحوته، وحقق فوزه السابع تواليا والتاسع في آخر 10 مباريات على حساب ضيفه اورلاندو ماجيك 110-100، معززا مركزه الثاني في ترتيب المنطقة الغربية ومتساويا مع المتصدر هيوستن روكتس بنفس الرصيد (11 فوزا مقابل 3 هزائم).

وقاد اليوناني يانيس انتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى فوز سابع (مقابل 6 هزائم) على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 110-103، بتسجيله 27 نقطة (9 متابعات و7 تمريرات).

وتغلب ونيو أورليانز بيليكانز بصعوبة على أتلانتا هوكس 106-105. وخسر فينيكس صنز أمام ضيفه لوس أنجليس ليكرز 93-100 رغم النقاط الـ 36 التي سجلها له ديفين بوكر.

وتعاون كارل - انطوني تاونز (24 نقطة و13 متابعة) وجيمي باتلر (21 نقطة و10 تمريرات حاسمة) على تأمين فوز مينيسوتا تمبروولفز على مضيفه يوتا جاز أمام 109-98.