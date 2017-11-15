أعلن الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا انسحابه من بطولة الماسترز للتنس المقامة حاليا في لندن بسبب الإصابة في ركبته عقب خسارته أمام البلجيكي دافيد غوفان 6-7 (5-7) و7-6 (7-4) و4-6 في الجولة الأولى من منافسات مجموعة بيت سامبراس.

وقال نادال: «حاولت تقديم أفضل ما لدي، كان لدي التزام تجاه البطولة ونفسي، لكن لن يكون أي معنى لاستمراري في المنافسة»، مضيفا «لقد كان خوضي للمباراة معجزة».

وكان الشك يحوم حول مشاركة نادال في هذه البطولة بعد انسحابه من دورة باريس بيرسي الأسبوع الماضي لإصابة في ركبته، ولم تكن تحركاته في مختلف أرجاء الملعب بالأمس توحي بأنه تعافى تماما منها.

وكان نادال أعلن الجمعة الماضي انه يتمنى «التعافي في الوقت المناسب للدفاع عن حظوظه في الفوز بالبطولة التي تنقص سجله المرصع بالألقاب، لكنه أكد أنه عانى بدنيا في مباراته الأولى امام غوفان.

وارتكب نادال الكثير من الأخطاء، كما ان ضرباته المباشرة لم تكن بالقوة المعتادة، ولم يظهر بمستواه المعهود أمام البلجيكي، علما أنه لم يستسلم أبدا طوال المباراة وقاتل على جميع نقاطها.

وسبق لنادال الانسحاب 4 مرات سابقا من بطولة الماسترز، وسيحل مكانه مواطنه بابلو كارينيو بوستا في مباراتيه المتبقيتين أمام البلغاري غريغور ديميتروف والنمساوي دومينيك تييم. وحقق البلغاري غريغور ديميتروف الذي يخوض باكورة مشاركاته في البطولة بداية جيدة بفوزه على النمساوي دومينيك تييم 6-3 و5-7 و7-5.

وتغلب الأميركي جاك سوك على الكرواتي مارين سيليتش بثلاث مجموعات 5-7 و6-2 و7-6 (7-4).

وأنعش سوك بالتالي آماله في بلوغ الدور نصف النهائي بعد خسارته مباراته الأولى امام السويسري روجيه فيدرر، بينما مني سيليتش بخسارته الثانية بعد سقوطه أمام الألماني ألكسندر زفيريف.