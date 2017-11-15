كشف مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف عن تقديره وإعجابه بالمنتخب الإسباني الذي يقوده المدرب جولين لوبيتيجي حاليا.

وأكد لوف: «لا روخا» فريق يخشى جانبه دائما في ظل ما يتمتع به من تاريخ حافل وإمكانات خططية عالية.

وأوضح «المنتخب الإسباني يكون ضمن المرشحين بقوة في كل بطولة يخوضها.

المنتخب الإسباني فريق متوازن للغاية ويمتلك الخبرة وكل الإمكانات الفنية الممكنة». وأكد لوف أن فرق الدوري الإسباني «تتواجد بشكل دائم في البطولات الأوروبية والدولية وأن الأمر ليس قاصرا على ريال مدريد وبرشلونة وإنما يشمل أتلتيكو مدريد أيضا».

وأوضح «في مسابقة الدوري الأوروبي شاهدنا خلال السنوات القليلة الماضية فرقا إسبانيا قوية. إسبانيا أحرزت معظم الألقاب على مستوى الأندية في السنوات الأخيرة».