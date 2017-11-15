تعهد لاعب كرة القدم الفرنسي باتريس إيفرا، في شريط مصور بدبي، بالعودة «أقوى من أي وقت مضى»، في أول تصريح علني بعد طرده من نادي مرسيليا الفرنسي وإيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي على خلفية توجيهه ركلة لأحد مشجعي فريقه.

ويوم الجمعة الماضي أعلن مرسيليا إنهاء التعاقد مع ايفرا، بينما أوقفه الاتحاد الأوروبي للعبة عن خوض أي منافسة قارية حتى نهاية الموسم الحالي.

وبث إيفرا عبر حسابه على انستغرام شريطا مصورا التقطه الدولي الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا، وبدا فيه وهو يقوم بجر سيارة رباعية الدفع من نوع «جيب» تحمل لوحة تسجيل من دبي، مستخدما حبلين لونهما أسود.

كما بدت بعض معالم دبي في الشريط. وقال اللاعب وهو يقوم بجر السيارة «أقسم بالله، سأعود أقوى من أي وقت مضى (...) أحيانا في الحياة تشعر بالثقل، لكن عليك ان تحافظ على ابتسامتك وبالطبع تحافظ على حبك لهذه اللعبة».

ويطبق قرار الايقاف الأوروبي على إيفرا في المسابقات القارية حصرا، ما يعني انه قادر على المشاركة في بطولات كرة القدم الأوروبية المحلية في حال قام فريق بضمه.