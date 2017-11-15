بعد بداية متواضعة في التصفيات وصولا الى التأهل الى كأس العالم لكرة القدم 2018 على حساب إيطاليا، احتفلت الصحف السويدية على صفحاتها الاولى بلاعبي المنتخب الوطني، وسط مظاهر فرح عارم عم البلاد بعد تحقيق هذا الإنجاز، وترجيحات بعودة أبرز نجومها زلاتان ابراهيموفيتش عن اعتزاله الدولي للمشاركة مع المنتخب.

وبدأت تطرح في السويد الأسئلة حول النجم ابراهيموفيتش، لاعب نادي مان يونايتد، والذي يستعد للعودة الى الملاعب بعد غياب أشهر بسبب إصابة.

وكان ابراهيموفيتش الذي اعتزل اللعب دوليا عام 2016 بعد كأس اوروبا في فرنسا حرص على حضور مباراة الذهاب وتشجيع زملائه من المدرجات.

وبعد تأهل المنتخب نشر ابراهيموفيتش صورة للمنتخب عبر حسابه الخاص على انستغرام، مرفقا إياها بتعليق «نحن السويد»، إلا أنه قام باستبدال حرف «س» بالأجنبية بالحرف الأول من اسمه.

وفتح هذا التعليق الذي أعجب به أكثر من مليون شخص باب التكهنات أمام احتمال عودة النجم البالغ من العمر 36 عاما، عن قرار اعتزاله الدولي لخوض غمار كأس العالم مع المنتخب السويدي.

وأسر مينو رايولا وكيل أعمال ابراهيموفيتش لصحيفة «اكسبرسن» المحلية «لو كان القرار يعود إلي لأعدته شخصيا الى التشكيلة». إلا أن مدرب المنتخب ياني أندرسون بدا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة ضد ايطاليا، كأنه يحاول التخفيف من هذه التوقعات.

وقال: «لدينا منتخب حقق إنجازا خلال التصفيات. إذا تحدثنا عن اللاعبين الذين قاموا بذلك، فهم جيدون».