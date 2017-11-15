يعوّل المنتخب الأسترالي على عاملي الأرض والجمهور لحجز بطاقته إلى المونديال الروسي عندما يستضيف هندوراس اليوم في سيدني في اياب الملحق الدولي بين خامس تصفيات آسيا ورابع تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وكانت أستراليا عادت بتعادل سلبي ثمين من مدينة سان بيدرو سولا الجمعة الماضي، وهي تتطلع الى الفوز للتأهل للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخها بعد 1974 و2006 و2010 و2014، علما أن أفضل نتيجة لها كانت التأهل إلى دور الـ 16 في المانيا 2006.

بيد أن مهمة أستراليا لن تكون سهلة أمام هندوراس الباحثة عن مشاركتها الثالثة تواليا والرابعة في تاريخها بعد 1982 و2010 و2014، علما بأنها لم تبلغ الدور الثاني في تاريخها.