كشف تقرير إخباري امس أن الاتحاد الأميركي لكرة القدم يدرس إمكانية استضافة مباريات في العام المقبل لمنتخبات أخفقت في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ومنها منتخبات إيطاليا وهولندا وتشيلي وغانا وأميركا.



وأوضحت شبكة «إي.إس.بي.إن» أن الاتحاد الأميركي كشف أنه يبحث الأمر بالتعاون مع مسؤولي التسويق لدوري النخبة الأميركي لكرة القدم (إم.إل.إس).

ولم يتضح بعد ما إذا كان المقترح الخاص بالمباريات، التي تقام قبل كأس العالم المقررة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، يتمثل في سلسلة من المباريات الودية تشارك فيها أيضا منتخبات من الأميركيتين استعدادا للمونديال أم أنه يتمثل في إقامة بطولة مصغرة.