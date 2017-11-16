أعرب أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو مارادونا عن رغبته بالعودة لتدريب منتخب بلاده، وذلك بعد الخسارة الودية الموجعة امام نيجيريا 2-4 اول من امس.

وتأهلت الارجنتين، بطلة العالم 1978 ثم 1986 بقيادة مارادونا، بشق النفس الى مونديال 2018، ونتائج تشكيلة المدرب خورخي سامباولي اخيرا لا تبشر بالخير.

وقال مارادونا في حسابه على انستغرام «أنا غاضب لأن الامر يتعلق بمكانتنا، لكن لا يجب لوم الشبان. أريد العودة». ولدعم وجهة نظره، أرفق مارادونا رسالته ببيان يوجز احصائيات المدربين المتعاقبين على تدريب الارجنتين منذ 1978 عندما احرزت لقبها العالمي الاول على ارضها. وبالطبع، حل مارادونا في المركز الأول بنسبة انتصارات بلغت 75% من الفترة التي امضاها على رأس المنتخب بين 2008 و2010.