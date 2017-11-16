قاد كايري ايرفينغ فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز الثالث عشر تواليا اثر تغلبه على بروكلين نتس 109-102 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتسجيله 25 نقطة.



وهي أطول سلسلة انتصارات لسلتيكس في الدوري منذ أن حقق 14 فوزا تواليا بين نوفمبر وديسمبر عام 2010، لكن الرقم القياسي له هو 19 فوزا وحققه بين نوفمبر وديسمبر عام 2008.

وبات سلتيكس بالتالي يملك افضل سجل هذا الموسم في الدوري برصيد 13 فوزا وخسارتين تعرض لهما في مطلعه.



وكانت آخر خسارة لبوسطن عندما سقط على ارضه أمام ميلووكي باكس في 18 أكتوبر الماضي في اليوم التالي لخسارته جهود نجمه غوردون هاورد لاصابته في ركبته خلال خسارته أيضا أمام كليفلاند.