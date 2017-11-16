بلغ السويسري روجيه فيدرر الدور نصف النهائي بفوزه على الألماني الكسندر زفيريف 7-6 (8-6) و5-7 و6-1 ضمن بطولة الماسترز الختامية لموسم كرة التنس والمقامة حاليا في لندن.

وجاءت أول مجموعتين متكافئتين، فحسم فيدرر الاولى بعد جولة فاصلة بصعوبة بالغة 8-6، قبل أن يرد زفيريف في الثانية ويفوز بها 7-5.

لكن خبرة فيدرر لعبت دورها في المجموعة الحاسمة التي حسمها بسهولة بالغة 6-1 لينتزع بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي.

وكانت المباراة بين فيدرر وزفيريف أشبه بصراع بين جيلين: السويسري المخضرم البالغ من العمر 36 عاما، والالماني الشاب البالغ 20 عاما. وسبق للاعبين أن التقيا أربع مرات، وفاز كل منهما مرتين على الآخر.

وبات الطريق أسهل أمام فيدرر لإحراز اللقب بعد انسحاب المصنف الأول عالميا الاسباني رافايل نادال بسبب الإصابة.

وخاض نادال (31 عاما) مباراته الأولى في البطولة الختامية للموسم الاثنين الماضي أمام البلجيكي دافيد غوفان. وبذل «الماتادور» الذي ضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، كل ما في وسعه للصمود رغم معاناته من الإصابة خصوصا في المجموعتين الثانية والثالثة، قبل ان يستسلم في نهاية المطاف ويخسر بمجموعة مقابل مجموعتين.

ومع انسحاب الاسباني، وغياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي عن البطولة - كما الأشهر الماضية - بسبب الاصابة، بات الطريق أمام المخضرم فيدرر معبدا الى حد كبير لإحراز لقبه السابع في بطولة الماسترز.

وكان نادال الساعي لإحراز لقب بطولة الماسترز للمرة الأولى في مسيرته، المرشح الوحيد منطقيا لمنافسة فيدرر على اللقب، لاسيما بعد موسم شهد هيمنة اللاعبين بشكل كبير على دورات كرة التنس لاسيما البطولات الأربع الكبرى التي تقاسماها بالتساوي.

والمفارقة ان فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى مع 19 لقبا، يجد نفسه حاليا في مواجهة سبعة مشاركين آخرين في البطولة، أحرز واحد منهم فقط لقب بطولة كبرى، هو الكرواتي سيليتش المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014.