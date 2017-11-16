«نسور أفريقيا» تعذب التانغو من دون ميسي





انتزعت ألمانيا التعادل 2-2 في الرمق الأخير من مباراتها ضد ضيفتها فرنسا في مباراة ودية ضمن إطار استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018.

واشرك مدرب فرنسا ديدييه ديشامب الثلاثي الهجومي المؤلف من لاكازيت ومبابي ومارسيال، في حين بدأ انطوان غريزمان المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

ونجح لاكازيت بعد مجهود فردي رائع لمارسيال في افتتاح التسجيل في الدقيقة 33، لكن تيمو فيرنر رد عليه في مطلع الشوط الثاني بعد تمريرة متقنة من صانع الالعاب مسعود اوزيل (56).

ولكن لاكازيت منح التقدم مجددا للديوك بتمريرة من مبابي (71) قبل أن تدرك ألمانيا التعادل بواسطة لارس شتيندل في الثواني الاخيرة.

وحافظ هدف شتيندل على سجل ألمانيا خاليا من الهزائم في 21 مباراة، علما ان الخسارة الأخيرة للمانشافت كانت أمام فرنسا بالذات 0-2 بثنائية لغريزمان في نصف نهائي كأس أوروبا 2016. وتعادلت انجلترا والبرازيل 0-0 على ملعب ويمبلي في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال الصيف المقبل.

وشارك المنتخب البرازيلي بتشكيلة هجومية قوامها نيمار وغابريل جيزوس وكوتينيو، لكنه اصطدم بدفاع انجليزي منظم كان قد خرج بالتعادل السلبي ضد ألمانيا قبل أربعة أيام على الملعب ذاته.

في المقابل، اعتمد المنتخب الانجليزي على الهجمات المرتدة بفضل سرعة مهاجميه راشفورد وفاردي لكن خبرة دفاع البرازيل حالت دون تشكيل اي خطورة على مرمى فريقهم.

واقتسم منتخبا اسبانيا وروسيا نصف دزينة من الأهداف في مباراة دولية ودية حماسية.

وافتتح ظهير برشلونة جوردي البا التسجيل باكرا (9) وأضاف القائد راموس الثاني من ركلة جزاء.

لكن روسيا سجلت هدفا عبر القائد فيدور سمولوف (41).

وفي الشوط الثاني، عادل اليكسي ميرناتشوك لاعب وسط لوكوموتيف موسكو (51) إلا أن الماتادور حصل على ركلة جزاء ثانية ترجمها راموس (54).

وقبل ثلث ساعة على نهاية الوقت، عادلت روسيا عبر نجمها سمولوف (70).

وعززت اسبانيا، بطلة العالم 2010، رصيدها الى 15 مباراة من دون خسارة تحت اشراف مدربها خولين لوبيتيغي.

وأهدرت الأرجنتين تقدمها بفارق هدفين امام نيجيريا وخسرت أمامها 2-4 وديا استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وخاض التانغو مباراته من دون قائده ليونيل ميسي.

وافتتحت الأرجنتين التسجيل عن طريق ايفر بانيغا (27)، ثم عزز سيرخيو اغويرو الارقام (36).

لكن نيجيريا، قلبت الطاولة على أبطال مونديال 1978 و1986، اذ قلصت الفارق عن طريق ايهياناتشو (45).

وفي الثاني، ضرب «النسور» فعادلوا عبر اليكس ايووبي (52)، ثم تقدموا عبر البديل براين ايدوو (54).

وفي الدقيقة 73، سجل لفريق المدرب الألماني غرنوت رور ايووبي هدفه الثاني والرابع للفريق الأخضر (73).