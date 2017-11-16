بانتظار المباراة الأخيرة من تصفيات مونديال 2018 بين البيرو ونيوزيلندا، اتضحت معالم رؤوس المجموعات قبل قرعة النهائيات، حيث تأمل المنتخبات القوية تفادي إسبانيا بطلة 2010.



وتوزع المنتخبات الـ 32 المشاركة الى 4 مستويات بحسب تصنيف شهر أكتوبر 2017 الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا).



وتلقائيا يتم تصنيف الدولة المضيفة (روسيا) في المستوى الأول.



وتسحب قرعة النهائيات في 1 ديسمبر في موسكو. ولا يمكن وقوع دولتين من اتحاد قاري واحد في نفس المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية، بواقع منتخبين كحد أقصى في مجموعة واحدة.

٭ المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، پولندا، فرنسا.

٭ المستوى الثاني: إسبانيا، سويسرا، انجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروغواي، كرواتيا، الدنمارك او البيرو (بحال تأهلها).

٭ المستوى الثالث: ايسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران، الدنمارك (إذا تأهلت البيرو) او صربيا (إذا تأهلت نيوزيلندا).

٭ المستوى الرابع: نيجيريا، أستراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية، صربيا او نيوزيلندا.