سجل لاعب الوسط كريستيان اريكسن ثلاثية فقلبت الدنمارك تأخرها وعادت بفوز ثمين وساحق من جمهورية ايرلندا 5-1، منحها بطاقة العبور إلى مونديال روسيا 2018، فتأهلت بمجموع مباراتي المواجهة الأخيرة في الملحق الأوروبي (5-1) في دبلن.

وكان المنتخبان تعادلا سلبا في مباراة الذهاب بكوبنهاغن، فتأهلت الدنمارك للمرة الخامسة بعد 1986 و1998 و2002 و2010.

وباتت الدنمارك آخر المتأهلين من القارة الأوروبية بعد روسيا المضيفة وفرنسا والبرتغال وألمانيا وصربيا وبولندا وانجلترا وإسبانيا وبلجيكا وايسلندا وسويسرا وكرواتيا والسويد.

من جهتها، عجزت ايرلندا عن حجز بطاقتها الرابعة الى النهائيات والأولى منذ 2002. وفشلت ايرلندا مرة جديدة بالفوز على ارضها ضد الدنمارك رسميا، وذلك بعد خسارتها 1-4 في تصفيات كأس العالم 1986 وتعادلهما 1-1 في تصفيات كأس العالم 1994.

على ملعب «افيفا» الذي ألهبته حماسة الجماهير، بكرت ايرلندا بافتتاح التسجيل عن طريق شاين دافي (6)، ولكن الدنمارك التي حققت افضل نتائجها في مونديال 1998 عندما بلغت ربع النهائي، عادلت من ركنية عبر اندرياس كريستنسن (29).

وصدمت الدنمارك مضيفتها بهدف ثان بسرعة كبيرة بواسطة كريستيان اريكسن (32). وفي الشوط الثاني، قضى اريكسن (25 عاما)، نجم توتنهام الانجليزي على آمال لاعبي المدرب الايرلندي الشمالي مارتن اونيل عندما اطلق تسديدة يسارية رائعة عانقت الشباك (63). وأضاف اريكسن هدفه الثالث (74)، فحقق في دبلن ما عجز عنه في العاصمة الدنماركية.

وعمق المنتخب الاسكندينافي جراح المضيف بركلة جزاء حصل عليها البديل نيكلاس بندتنر وسددها بنفسه قوية في قلب المرمى (90). وخاضت جمهورية ايرلندا الملحق الأوروبي الثامن في تاريخها، وهي اختبرت ذكريات متفاوتة في مباريات الملحق، اذ نجحت ثلاث مرات على غرار تفوقها على إيران وبلوغها نسخة 2002، فيما خسرت خمس مرات اشهرها أمام فرنسا في 2009.

وكان مدربها مارتن اونيل قد وقع عقدا لقيادة المنتخب الأخضر حتى تصفيات كأس أوروبا 2020.

من جهتها، عادت الدنمارك إلى المسابقات الكبرى بعد فشلها بالتأهل إلى كأس أوروبا 2016.

«الكنغر» الاسترالي

سجل القائد ميلي يديناك ثنائية من ركلتي جزاء وساهم بهدف ثالث، فتخطت استراليا ضيفتها هندوراس 3-1 وحجزت مقعدها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، امس في اياب الملحق الدولي بين خامس تصفيات آسيا ورابع تصفيات كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).



وسجل للفائز هنري فيغيروا (54 خطأ في مرمى فريقه) ويديناك العائد من الاصابة (72 و85 من ركلتي جزاء) وللخاسر البرت اليس (90+4)، فتأهلت استراليا 3-1 بمجموع المباراتين بعد تعادلهما سلبا صفر- صفر في سان بيدرو سولا (هندوراس).



وأصبحت استراليا الدولة الـ31 من أصل 32 تتأهل الى مونديال روسيا 2018 المقرر الصيف المقبل.



وكانت استراليا تأهلت الى المونديال للمرة الاولى في 1974، ثم واظبت على المشاركة في 2006 عندما تأهلت للمرة الوحيدة الى الدور الثاني و2010 و2014 بعد انضمامها الى كنف الاتحاد الاسيوي.