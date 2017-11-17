أكمل منتخب البيرو لكرة القدم عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا بعدما حجز البطاقة الـ 32 الأخيرة على حساب نظيره النيوزيلندي. وفازت البيرو التي تأهلت لأول مرة إلى النهائيات منذ 36 عاما بهدفين نظيفين للمخضرم جيفرسون فارفان (27) وكريستيان راموس (64)، فجر في ليما في اياب ملحق أميركا الجنوبية-اوقيانيا، بعدما اكتفت بتعادل سلبي ذهابا في ويلينغتون.

وباتت البيرو التي تعود مشاركتها الأخيرة إلى عام 1982، خامس منتخب من القارة يتأهل إلى النهائيات التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو، بعد البرازيل والاوروغواي والارجنتين وكولومبيا. ورغم غياب قائدها باولو غيريرو عن المباراتين لإيقافه بسبب المنشطات، سيطر البيرو ميدانيا على المجريات وتمكنت من حسم مشاركتها الخامسة في النهائيات. في المقابل، لم يرق النيوزلنديون الذين تواجدوا لآخر مرة في النهائيات في جنوب افريقيا 2010، إلى المستوى الذي يمكنهم من تهديد تفوق خصومهم في لقاءي الملحق. واحتفل نحو 40 ألف متفرج بيروفي ملأوا مدرجات الملعب الوطني في ليما بعودة منتخب بلادهم إلى النهائيات بعد غياب 36 عاما وتحديدا منذ مونديال اسبانيا 1982.

بدوره هنأ الرئيس بدرو بابلو كوتشينسكي المنتخب وكتب عبر حسابه في تويتر «انتظرنا اكثر من 35 عاما للمشاركة من جديد في المونديال. شكرا أيها المحاربون لأنكم منحتونا هذه الفرحة».