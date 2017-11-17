أحرز كورينثيانز اللقب السابع في الدوري البرازيلي لكرة القدم قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة اثر فوزه على فلومينيزي 3-1 فلي المرحلة الخامسة والثلاثين.

واحتكر كورينثيانز احد فرق مدينة ساو باولو الصدارة منذ بادية الموسم تقريبا ورفع رصيده إلى 71 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط على مطارده المباشر غريميو الذي لن يستطيع اللحق به مهما تكن نتائج المباريات في المراحل الأخيرة. وتوج كورينثيانز للمرة السادسة عام 2015، لكنه خاض موسما مخيبا في العام التالي اكتفى في نهايته بالمركز السابع قبل أن ينطلق من جديد تحت إشراف مدرب مبتدئ هو فابيو غاريل. وحقق كورينثيانز نتائج جيدة وضعته في الصدارة منذ المرحلة الخامسة واستطاع تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط مع نهاية دور الذهاب.